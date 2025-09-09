Apple презентует iPhone 17: видео-трансляция

Apple презентует iPhone 17
Компания Apple скоро начнет презентацию новой линейки iPhone 17 с обновленным дизайном и алюминиевой рамкой, пришедшей на смену титановому корпусу, в 20:00 по московскому времени. Помимо этого, корпорация представит модернизированные устройства экосистемы, включая Apple TV с усовершенствованным процессором и новую версию HomePod mini.

Посмотреть презентацию можно будет «ВКонтакте». Трансляцию событий ведет URA.RU.

Ожидается, что компания анонсирует четыре обновленные модели смартфонов: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, а также совершенно новую модификацию — iPhone 17 Air. Подробнее — в материале URA.RU.

