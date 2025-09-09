Спикер думы Нефтеюганска будет вынужден сложить мандат по утрате доверия

Председателя думы Нефтеюганска Миннигулова лишили мандата
Председателя думы Нефтеюганска Миннигулова лишили мандата Фото:

Председатель думы Нефтеюганска Марат Миннигулов в ближайшее время будет вынужден сложить полномочия. Он не смог оспорить в апелляции решение нефтеюганского суда о лишении депутатского мандата по утрате доверия. Основанием стало незадекларированное имущество, что привело к утрате доверия, сообщил URA.RU источник в политических кругах города.

«Апелляционная жалоба на решение Нефтеюганского суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, но для окончательного прекращения полномочий требуется голосование депутатов на ближайшем заседании думы. Хотя как спикер он их вполне устраивал», — пояснил собеседник.

По данным источника, после лишения мандата Миннигулова, вероятно, исключат из партии «Единая Россия». Временно исполнять обязанности председателя думы может действующий вице-спикер Константин Насоновский.

Ранее URA.RU писало, что в думе Нефтеюганска уже ряд депутатов оказались лишены мандатов. Среди них Рафаэль Галиев, незадекларировавший миллионную спецтехнику в Геленджике, купивший «Мерседес» за счет муниципального комбината питания Ян Коваль и неудачно продавший квартиру Александр Дудич. Прокуратура также требует уволить по утрате доверия депутата Максима Мальчикова. Еще один народный избранник Олег Газизов выиграл выборы незаконно — он не имел права баллотироваться, поскольку был судим за хранение наркотиков. Под прицелом силовиков оказалась и депутат Татьяна Кирюхина, руководитель Центра нацкультур.

