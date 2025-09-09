Каллас в полупустом зале рассказала, сколько ЕС влил денег на Украину

С начала конфликта на Украине страны Евросоюза предоставили Киеву почти 169 миллиардов евро. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе выступления в полупустом зале Европарламента. По словам Каллас, только в 2025 году государства ЕС выделят Украине рекордную сумму — 25 миллиардов евро.
«Общая сумма поддержки Украины с начала конфликта в 2022 году превысила 169 миллиардов евро... Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: 25 миллиардов евро», — заявила глава европейской дипломатии. Видео с ее выступлением опубликовано на сайте Европарламента. Каллас также выразила надежду, что к 2027 году Евросоюз полностью откажется от импорта российских нефти и газа.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что значительное количество государств-членов Евросоюза выражают обеспокоенность серьезным дефицитом финансирования, предоставляемого Украине со стороны европейских стран. В то же время глава дипломатии подчеркнула, что Бельгия, а также «многие другие государства» не проявляют готовности обсуждать эту проблему, передает RT.
