ЕС потратит миллиарды евро ради создания военного альянса с Украиной

ЕС выделит шесть миллиардов евро на создание альянса беспилотников с Украиной. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного доклада о состоянии союза перед депутатами Европарламента. По ее словам, средства будут предоставлены из кредитной линии ERA, что позволит Евросоюзу поддержать Украину в сфере инновационных технологий обороны.
«Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной», — заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Трансляция проводилась в X. Она подчеркнула, что эта инициатива направлена на развитие стратегического партнерства между ЕС и Украиной и усиление совместных возможностей в области беспилотных систем.
По информации Еврокомиссии, альянс будет включать совместные проекты по производству, разработке и внедрению новых моделей беспилотников для различных сфер применения, включая оборонную и гражданскую отрасли. Ожидается, что финансирование также позволит организовать обучение специалистов и обмен технологическими решениями между странами-членами ЕС и Украиной.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости выделения дополнительных средств на поддержку Украины, в том числе после завершения конфликта, а страны ЕС обсуждали поиск новых источников финансирования из-за дефицита средств. С 2022 года общая помощь ЕС Украине составила около 230 млрд евро, при этом часть средств направлялась на погашение кредитов, а вопрос использования замороженных российских активов остается предметом обсуждения. Также глава Еврокомиссии ранее говорила о необходимости развития обороны европейских стран с применением беспилотников.
