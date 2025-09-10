В Непале опровергли гибель жены экс-премьера страны

Женщина находится в тяжелом состоянии
новость из сюжетаВ Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей
Появились опровержения ранее распространенных сведений о гибели супруги бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала. Издание непальское издание Khabarhub сообщает, что женщина находится в медицинском учреждении.
«Жена экс-премьера Непала жива», — говорится в материале издания. Там добавили, что она находится в больнице. Сейчас женщина в тяжелом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!