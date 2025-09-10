В Непале опровергли гибель жены экс-премьера страны

Khabarhub: жена экс-премьера Непала жива
Женщина находится в тяжелом состоянии
Женщина находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Появились опровержения ранее распространенных сведений о гибели супруги бывшего премьер-министра Непала Джала Натха Кханала. Издание непальское издание Khabarhub сообщает, что женщина находится в медицинском учреждении.

«Жена экс-премьера Непала жива», — говорится в материале издания. Там добавили, что она находится в больнице. Сейчас женщина в тяжелом состоянии. 

