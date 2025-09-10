10 сентября 2025

Маск назвал убийц Кирка на митинге в США

Маск: левые партии являются убийцами после смерти Кирка
Илон Маск прокомментировал смерть Кирка
Илон Маск прокомментировал смерть Кирка Фото:
новость из сюжета
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Заявление предприниматель сделал в социальной сети X, где у него свыше 150 миллионов подписчиков. Маск прокомментировал инцидент спустя несколько часов после публикации первых сообщений о гибели Кирка. 

«Левые — партия убийц», — написал Маск в своем аккаунте X, реагируя на обсуждение трагедии среди пользователей социальной сети. Он подчеркнул, что подобные инциденты стали результатом политической поляризации в США и роста агрессии между сторонниками различных партий.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил информацию о гибели общественного деятеля Чарли Кирка, погибшего в результате вооруженного нападения на митинге в штате Юта. По имеющимся данным, выстрел в Кирка был произведен неизвестным во время его выступления на территории университета. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось, передает телеканал 360.

