Маск назвал убийц Кирка на митинге в США

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск публично обвинил представителей левого движения в смерти сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Заявление предприниматель сделал в социальной сети X, где у него свыше 150 миллионов подписчиков. Маск прокомментировал инцидент спустя несколько часов после публикации первых сообщений о гибели Кирка.
«Левые — партия убийц», — написал Маск в своем аккаунте X, реагируя на обсуждение трагедии среди пользователей социальной сети. Он подчеркнул, что подобные инциденты стали результатом политической поляризации в США и роста агрессии между сторонниками различных партий.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил информацию о гибели общественного деятеля Чарли Кирка, погибшего в результате вооруженного нападения на митинге в штате Юта. По имеющимся данным, выстрел в Кирка был произведен неизвестным во время его выступления на территории университета. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось, передает телеканал 360.
