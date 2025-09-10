10 сентября 2025

В США застрелили друга Трампа, который критиковал Украину и призывал к дружбе с РФ: кто такой Чарли Кирк

На сторонника Трампа Чарли Кирка совершено покушение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Союзник Трампа и ключевой критик поддержки Украины госпитализирован в критическом состоянии
Союзник Трампа и ключевой критик поддержки Украины госпитализирован в критическом состоянии Фото:
новость из сюжета
В США на митинге выстрелили в союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

В США совершено покушение на известного консервативного активиста Чарли Кирка — основателя движения Turning Point USA, союзника Дональда Трампа и одного из самых влиятельных критиков американской помощи Украине. Политик получил огнестрельное ранение в шею во время публичного выступления, его жизнь находится в опасности. Что известно о Чарли Кирке — подробнее в материале URA.RU.

Подозреваемого в нападении на Кирка задержали

Подозреваемый в нападении на Чарли Кирка задержан. Администрация Университета долины Юта, где произошло покушение, уже уведомила студентов о задержании и начале полицейского расследования, сообщает телеканал NBC.

С подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный отказывается давать показания. Он заявляет, что пользуется своим законным правом хранить молчание, передает CNN со ссылкой на данные полиции.

Предположительно стрелком был Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Об этом пишет Fox News.

Трамп призвал молиться за Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников молиться за выздоровление своего союзника Чарли Кирка, раненного в результате покушения. Обращение американского лидера было опубликовано в его соцсети Truth Social.

Трамп призвал молиться за Чарли Кирка
Трамп призвал молиться за Чарли Кирка
Фото:

Реакция других американских законодателей на сообщения о том, что Чарли Кирк был застрелен

Политики США от обеих партий, включая губернатора Калифорнии Ньюсома и сенаторов-республиканцев, единогласно осудили покушение на Чарли Кирка, призвав к отказу от политического насилия и выразив поддержку раненому активисту в соцсетях. К ним присоединился премьер-министр Израиля Нетаньяху.

Кирк выступал против помощи Украине

Консервативный активист Чарли Кирк, ставший жертвой покушения в Юте, последовательно выступал против военной помощи Украине. В своих выступлениях он неоднократно заявлял, что конфликт с Россией «не является американской борьбой».

«Конечно, я поддерживаю президента США Дональда Трампа на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году.

Что с Чарли Кирком

Чарли Кирк находится в критическом состоянии после покушения, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов. Медики продолжают бороться за жизнь консервативного активиста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США совершено покушение на известного консервативного активиста Чарли Кирка — основателя движения Turning Point USA, союзника Дональда Трампа и одного из самых влиятельных критиков американской помощи Украине. Политик получил огнестрельное ранение в шею во время публичного выступления, его жизнь находится в опасности. Что известно о Чарли Кирке — подробнее в материале URA.RU. Подозреваемого в нападении на Кирка задержали Подозреваемый в нападении на Чарли Кирка задержан. Администрация Университета долины Юта, где произошло покушение, уже уведомила студентов о задержании и начале полицейского расследования, сообщает телеканал NBC. С подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов. Задержанный отказывается давать показания. Он заявляет, что пользуется своим законным правом хранить молчание, передает CNN со ссылкой на данные полиции. Предположительно стрелком был Майкл Маллинсон — член Демократической партии в штате Юта. Об этом пишет Fox News. Трамп призвал молиться за Чарли Кирка Президент США Дональд Трамп призвал соотечественников молиться за выздоровление своего союзника Чарли Кирка, раненного в результате покушения. Обращение американского лидера было опубликовано в его соцсети Truth Social. Реакция других американских законодателей на сообщения о том, что Чарли Кирк был застрелен Политики США от обеих партий, включая губернатора Калифорнии Ньюсома и сенаторов-республиканцев, единогласно осудили покушение на Чарли Кирка, призвав к отказу от политического насилия и выразив поддержку раненому активисту в соцсетях. К ним присоединился премьер-министр Израиля Нетаньяху. Кирк выступал против помощи Украине Консервативный активист Чарли Кирк, ставший жертвой покушения в Юте, последовательно выступал против военной помощи Украине. В своих выступлениях он неоднократно заявлял, что конфликт с Россией «не является американской борьбой». Что с Чарли Кирком Чарли Кирк находится в критическом состоянии после покушения, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов. Медики продолжают бороться за жизнь консервативного активиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...