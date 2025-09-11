WSJ: OpenAI заключила контракт с Oracle на 300 млрд долларов

Американская компания OpenAI, разработчик популярного искусственного интеллекта ChatGPT, заключила пятилетний контракт с корпорацией Oracle на аренду вычислительных мощностей для развития ИИ на сумму 300 млрд долларов. Об этом 1сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
«Большая часть новых доходов Oracle напрямую связана с прибылью от сделки с OpenAI», — приводит WSJ слова своих собеседников. В материале отмечается, что сумма контракта значительно превышает текущую выручку разработчика ChatGPT, а для обслуживания нового центра обработки данных потребуется мощность 4,5 гигаватта, что сопоставимо с энергопотреблением четырех миллионов жилых домов.
Как уточняет WSJ, масштаб соглашения объясняется необходимостью OpenAI расширять мощности для обучения и внедрения новых моделей искусственного интеллекта. По словам источников издания, столь крупная сделка стала возможной благодаря стремительному росту интереса к облачным сервисам и высоким требованиям к вычислительным ресурсам современных ИИ-систем.
Ранее Bloomberg сообщал, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира, опередив Илона Маска. Причиной стал финансовый отчет компании за первый квартал 2026 финансового года: выручка выросла на 12% до 14,9 млрд долларов, а объем будущих обязательств (RPO) увеличился на 359%, достигнув 455 млрд долларов. В самой Oracle такие результаты объясняют заключением сразу нескольких многомиллиардных контрактов на обучение искусственного интеллекта с помощью собственных облачных платформ.
