Украина перестала получать азербайджанский газ, который поступал через Трансбалканский магистральный газопровод. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Поступление газа с территории Румынии прекратилось», — пишет «Страна.ua». За первые десять дней месяца Украина получила около 236 млн кубометров газа, что соответствовало объемам августа.
Впервые Украина начала получать азербайджанский газ летом 2025 года. Соглашение о закупке было заключено между национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и SOCAR Energy Ukraine — дочерней структурой азербайджанской государственной нефтегазовой корпорации SOCAR. Газ поступал по Трансбалканскому магистральному газопроводу, проходящему через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдавию.
По информации «Страна.ua», одной из возможных причин прекращения поставок могло стать повреждение газотранспортной инфраструктуры на границе с Румынией и Молдавией. Ситуация осложняется и сообщениями о повреждениях энергетических объектов на территории Украины. 10 августа президенты Азербайджана и Украины — Ильхам Алиев и Владимир Зеленский — обвинили Россию в ударах по объектам SOCAR на украинской территории. Российское министерство обороны, в свою очередь, заявляло о нанесении ударов исключительно по военным и энергетическим объектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом Украины.
По данным консалтинговой компании ExPro, за январь—май 2025 года Украина импортировала 1,12 млрд кубометров газа — почти в десять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными поставщиками стали Венгрия (60% импорта), Словакия (23%) и Польша (17%).
