Газ из Азербайджана впервые пойдет на Украину

Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий. Первая тестовая партия поступит в страну в рамках соглашения с SOCAR Energy Ukraine, маршрутом через Болгарию и Румынию.
«Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария — Румыния — украинская граница», — сообщил Корецкий на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он подчеркнул, что данный шаг, хотя и не отличается масштабом, имеет стратегическое значение и создает возможности для развития долгосрочного партнерства.
Ранее вопрос импорта газа из Азербайджана обсуждал министр энергетики Украины Герман Галущенко с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым. По оценке украинских властей, стране не хватает порядка 10 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.
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