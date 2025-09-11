Где свердловчанам пройти бесплатный чекап организма. Карта

Центры здоровья в Свердловской области проводят обследования при больницах
В центрах здоровья выявляют риски развития заболеваний у пациентов
В Свердловской области для выявления риска развития заболеваний есть не только диспансеризация, но и центры здоровья. Главная из задача — борьба с ожирением. Какие еще болезни они помогают предотвратить и как туда обратиться, читайте в материале URA.RU.

Что такое центры здоровья и где они находятся

Центры здоровья начали работать в Свердловской области еще до того, как была запущена программа диспансеризации. Они появились в регионе в 2010 году для выявления факторов риска заболеваний.

В Свердловской области на сегодняшний день действует 18 центров здоровья, из них семь находятся в Екатеринбурге: в ЦГБ №2, 3, 6, 7, 14, 24 и Свердловском областном медколледже. Также центры здоровья работают в Каменске-Уральском, Асбесте, Ирбите, Сухом Логе, Первоуральске, Красноуфимске, Полевском, Алапаевске, Серове и два центра в Нижнем Тагиле.

Чем занимаются центры здоровья

Специалисты центров здоровья проводят скрининги: измеряют уровень сахара и холестерина, индекса массы тела, проводят экспресс-оценку сердечно-сосудистой системы. Главная их особенность — углубленный индивидуальный подход. Врачи могут назначить дополнительные обследования, выписать направления к специалистам в поликлинику, а также дать подробные рекомендации, как не допустить развития заболевания. В частности, разработать индивидуальный режим питания, подсказать, как скорректировать образ жизни.

Центры здоровья — это подразделения больниц, которые ведут человека длительное время, отслеживают мотивированность и дают индивидуальные рекомендации для достижения коррекции факторов риска. Как рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова, основными факторами риска являются ожирение, высокий индекс массы тела, риск избыточного потребления алкоголя и табакокурения.

С начала 2025 года центры здоровья посетили 80 тысяч жителей Свердловской области. Получить направление в центр здоровья можно после диспансеризации. Однако туда можно обратиться и напрямую. В будущем в регионе планируется открыть новые центры. В этом году в восемь центров поступит новое оборудование. Например, биоимпедансометры, которые при взвешивании определяют состав жира, воды и мышц.

