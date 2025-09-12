ПВО Минобороны предотвратила атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. На местах падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Градоначальник также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб для оценки ситуации и устранения последствий.
Атаки беспилотников на Москву фиксируются не впервые. Ранее, 9 сентября, силы ПВО уже уничтожали беспилотные летательные аппараты, летевшие в сторону столицы.
