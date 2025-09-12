Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию автобренда в России

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент напрямую из Германии. Официально Mercedes-Benz прекратил поставки автомобилей и производство в России еще в марте 2022 года.
Как передает ТАСС, бренд регистрируется в России по классам №12 и №37 международной классификации товаров и услуг. Эти классы включают в себя автомобили, их ремонт, техническое обслуживание, а также производство и продажу запчастей и сопутствующих товаров.
Владелец бывшего завода Mercedes в Подмосковье, дилерская группа «Автодом», прокомментировал подачу заявки на регистрацию бренда. Представители компании подчеркнули, что регистрация товарного знака необходима для защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда на российском рынке. «Регистрация бренда — это просто защитный шаг, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб», — рассказали РИА Новости. Подобные шаги предпринимали и другие автомобильные бренды, покинувшие Россию в последние годы.
