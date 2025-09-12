Инцидент произошел вечером 12 сентября
На столичном пивном заводе произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы.
«Пожар на заводе пива „Очаково“ на улице Рябиновой в Москве. Загорелся электрический трансформатор», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На момент публикации спасатели потушили пожар.
