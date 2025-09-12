Завод пива «Очаково» в Москве охватило пламя. Видео


Инцидент произошел вечером 12 сентября
Инцидент произошел вечером 12 сентября

На столичном пивном заводе произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы.

«Пожар на заводе пива „Очаково“ на улице Рябиновой в Москве. Загорелся электрический трансформатор», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На момент публикации спасатели потушили пожар.


