Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка стал 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Об этом сообщает газета The New York Post. По данным издания, именно Робинсон признан главным фигурантом расследования по делу о гибели Кирка.

«Президент [США Дональд] Трамп объявил в пятницу утром, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон», — говорится в публикации.

Подозреваемого поместили под стражу
Подозреваемого поместили под стражу
Фото:

По данным издания, преступника властям выдал его собственный отец. Молодой человек признался родственнику в совершении преступления, после чего мужчина обратился в полицию. Из материалов дела следует, что Тайлер Робинсон ранее не попадал в поле зрения полиции. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.

Ранее Трамп выразил надежду, что убийцу Кирка приговорят к смертной казни. По его словам, Чарли был «замечательным человеком», и он не заслужил такой участи. Трамп предположил, что преступник действовал в одиночку.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и известный сторонник консервативных взглядов, был застрелен 10 сентября на митинге в штате Юта. После его гибели президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги. Несколько дней правоохранительные органы не могли найти преступника. В ходе расследования были задержаны двое человек, однако позже они были отпущены, так как не причастны к преступлению.

