Что известно о вероятном убийце союзника Трампа Чарли Кирка

Предполагаемым убийцей американского концервативного активиста Чарли Кирка является 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Его задержали вечером 11 сентября. Президент США Дональд Трамп уже выразил надежду на смертный приговор.
В задержании подозреваемого участвовал собственный отец. А на патронах найдены антифашисткие лозунги. Что известно о личности Робинсона, а также подробности его задержания — в материале URA.RU.
О предполагаемом убийце Кирка
Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка стал 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Информацию приводит газета New York Post ср ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп отметил, что не располагает информацией о том, действовал ли подозреваемый самостоятельно или в составе организованной группы. Кроме того, Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора виновному.
Вместе с винтовкой подозреваемого полицейские нашли патроны с выгравированными антифашистскими и ЛГБТ- (международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) лозунгами. В частности, фразы «Если ты это читаешь, ты гей» и «Эй, фашист! Лови!», а также слова итальянской песни «Bella ciao», которую пели участники движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны.
Подозреваемого помог поймать отец
По информации телеканала Fox News, ссылающегося на источник в полиции, задержание мужчины произошло в четверг около 23:00 по местному времени (08:00 мск пятницы). Как сообщает New York Post, Робинсон был передан властям собственным отцом. Согласно данным телеканала CNN, задержанный признался отцу в содеянном, после чего мужчина обратился к правоохранителям и обеспечил контроль над сыном до момента официального задержания.
Дональд Трамп заявил, что задержание подозреваемого стало возможным благодаря информации, поступившей от пастора, а также подчеркнул значительную роль отца обвиняемого в передаче его властям. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил факт задержания предполагаемого преступника. Кроме того, Кокс уточнил, что член семьи Робинсона связался с другом, который обратился в офис шерифа округа Вашингтон.
Ход расследования
Как отмечает телеканал CBS News, между внешностью задержанного и человеком, запечатленным на снимках ФБР, наблюдается значительное сходство. 11 сентября отделение ФБР в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) опубликовало две фотографии мужчины, который, по мнению следствия, может быть причастен к совершенному преступлению.
Директор ФБР США Кэш Пател заявил, что расследование продолжается, и ведется поиск всех возможных соучастников. По словам губернатора Кокса, обвинительные документы по делу Кирка могут быть подготовлены в начале следующей недели. Он также напомнил, что согласно законодательству штата Юта обвинительные материалы должны быть поданы не позднее трех дней после задержания подозреваемого.
Кто такой Чарли Кирк
Чарльз Джеймс Кирк родился 14 октября 1993 года в Арлингтон-Хайтс в штате Иллинойс. Учился в колледже Харпера, но не окончил заведение.
Кирк прославился благодаря своим публичным выступлениям, в которых критиковал ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено), политику инклюзивности, а также действия американских властей-демократов. В своих выступлениях Кирк активно поддерживал Трампа. Он также был против конфликта на Украине и призывал к восстановлению диалога между США и Россией, отмечая, что современные россияне не являются врагами Америки. Чарли Кирк входит в состав Совета по национальной политике, является автором пяти книг. В 2019 году Университет Либерти присвоил ему степень доктора гуманитарных наук.
В 2025 году Трамп назначил Чарли Кирка членом Совета посетителей Военно-воздушной академии США. В феврале 2025 года Кирк подписал соглашение на ведение ежедневной программы Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network.
Погибший также был активен в медиа. Его youtube-канал насчитывает 3,8 млн подписчиков. У Кирка остались жена и двое детей.
