Президент России Владимир Путин прибыл в московский концертный зал «Зарядье», чтобы лично поздравить жителей столицы с Днем города. В своем обращении глава государства отметил особую роль Москвы, назвав ее лучшим городом на планете и подчеркнув, что столица занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира.
«От всей души поздравляю с праздником москвичей, всех, кто искренне любит нашу столицу, считает ее одним из лучших городов планеты. Полностью согласен, так и есть. Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик мира. Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России, является флагманом поступательного движения вперед всей страны. В столице происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении», — заявил Владимир Путин во время выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Объясняя значимость праздника, президент отметил, что Москва для России — не только символ исторической судьбы, но и флагман современных перемен. В этом году Москва отмечает 878-летие.
Мероприятия, посвященные Дню города, проходят 13 и 14 сентября: по информации городских властей, запланировано около полутора сотен событий. В программе — концерты на открытых площадках и в парках, конкурсы для детей и взрослых, спортивные турниры, фестивали национальных кухонь и мастер-классы для всех возрастов. В прошлом году, выступая в том же зале «Зарядье», президент РФ подчеркивал, что Москва — это не только «сердце России», но и один из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для развития.
По традиции глава государства лично поздравляет москвичей с Днем города. В последние годы Владимир Путин неизменно посещает «Зарядье» в этот день, отмечая вклад столицы в развитие страны и отмечая успехи города в различных сферах.
