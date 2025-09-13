Путин похвалил Собянина за хозяйственность

Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за хозяйственность. Глава страны посетил концертный зал «Зарядье», где выступил перед москвичами, поздравив их с Днем города, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Можно сказать, что в Москве денег больше... Н денег всегда и везде не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. Действующему мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину удается выбирать самое главное — и добиваться результатов», — заявил Путин. Он назвал Москву второй крупнейшей городской экономикой на планете.
День города в Москве отмечается 13 и 14 сентября. Столице в этом году исполняется 878 лет. Запланированы полторы сотни мероприятий: концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.