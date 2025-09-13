Путин похвалил Собянина за хозяйственность

Путин похвалил Собянина за правильную расстановку приоритетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Собянин правильно расставляет приоритеты
Путин заявил, что Собянин правильно расставляет приоритеты Фото:
новость из сюжета
День города в Москве 2025

Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за хозяйственность. Глава страны посетил концертный зал «Зарядье», где выступил перед москвичами, поздравив их с Днем города, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Можно сказать, что в Москве денег больше... Н денег всегда и везде не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. Действующему мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину удается выбирать самое главное — и добиваться результатов», — заявил Путин. Он назвал Москву второй крупнейшей городской экономикой на планете.

День города в Москве отмечается 13 и 14 сентября. Столице в этом году исполняется 878 лет. Запланированы полторы сотни мероприятий: концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина за хозяйственность. Глава страны посетил концертный зал «Зарядье», где выступил перед москвичами, поздравив их с Днем города, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Можно сказать, что в Москве денег больше... Н денег всегда и везде не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. Действующему мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину удается выбирать самое главное — и добиваться результатов», — заявил Путин. Он назвал Москву второй крупнейшей городской экономикой на планете. День города в Москве отмечается 13 и 14 сентября. Столице в этом году исполняется 878 лет. Запланированы полторы сотни мероприятий: концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...