Новый импульс развитию: Путин открыл Национальный космический центр в Москве. Фоторепортаж

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов открыли в Москве Национальный космический центр (НКЦ), который станет штаб-квартирой госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. Открытие позволило впервые в истории российской космонавтики объединить более 30 ключевых организаций отрасли на одной площадке. Кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

Строительство комплекса началось в конце 2019 года на площадке государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Ключевым элементом архитектуры объекта выступает 47-этажная башня треугольной формы, достигающая в высоту 288 метров. Он оснащен инфраструктурой для проведения научных исследований, испытаний и управления сложными космическими программами. Ожидается, что работа центра даст новый импульс развитию российской космонавтики и укрепит позиции страны в международном научно-техническом сотрудничестве.

Путин также осмотрел экспонаты, среди которых — модели «Лунохода-2», «Венеры-7» и спускаемого аппарата «Союз МС-25». Ему также представили «Зал принятия решений» Объединенного отраслевого информационного центра, который, по информации ведомства, сможет дублировать функции Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

