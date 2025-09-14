В России считают голоса по итогам выборов-2025: онлайн-трансляция

В российских регионах проходит последний день голосования на выборах различного уровня. В воскресенье избирательные участки открылись в 22 регионах, среди которых — Татарстан, где выбирают главу республики и депутатов городской думы Казани. В шести регионах организовано голосование разной продолжительности в зависимости от типа выборов, что осуществляется по индивидуальным схемам. Первые предварительные итоги всех избирательных кампаний будут опубликованы после 20:00 по местному времени, когда завершится работа участков. На данный момент ведется подсчет голосов. Подробности выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
22:30 Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз лидирует на выборах главы региона с 79,21%, следует из первых данных ЦИК РФ после обработки 0,19% протоколов.
22:26 В Москве 14 сентября открылась XI «Ночь выборов». В рамках нее пройдут профессиональные обсуждения, баттлы и онлайн-включения из регионов.
22:26 Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах Губернатора Краснодарского края (сведения на 18:00 14 сентября 2025 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю — 65,8%.
22:26 «В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано», — отметил представитель МВД РФ в информационном центре ЦИК. Информацию передает РИА Новости.
22:25 Голосование на выборах губернатора Курской области завершено! В 20:00 избирательные участки закрылись. Проголосовало свыше 450 тысяч человек. Начинается подсчет голосов, сообщило правительство области.
21:27 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов после обработки 3,35% протоколов, следует из первых данных ЦИК РФ.
21:19 Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, согласно первым данным ЦИК РФ, лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов после обработки 1,51% протоколов.
21:15 Врио главы Еврейской автономной области Костюк набирает на выборах в регионе 82,84% голосов по итогам обработки 98,2% протоколов, сообщает ЦИК.
