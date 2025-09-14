Спецпосланник Трампа избавился от своей доли в бизнесе из-за конфликта интересов

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продал свою долю в компании по управлению недвижимостью The Witkoff Group LLC за 120 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на его финансовую декларацию. Сделка затронула элитные объекты в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. Согласно документу, продажа состоялась в рамках планирования отчуждения активов.
Подчеркивается, что Уиткофф решил выйти из The Witkoff Group, чтобы избежать потенциального конфликта интересов на новой государственной должности. «Продажа доли осуществлена в рамках планирования отчуждения активов», — говорится в его финансовой декларации. Агентство также отмечает, что компания The Witkoff Group ранее была одним из шести крупнейших активов спецпосланника, каждый стоимостью более $50 млн.
В декларации Уиткоффа зафиксированы активы на сумму свыше $350 млн. Помимо недвижимости, среди них — банковский счет и квартира в Нью-Йорке. Также он инвестировал в SpaceX, Reddit, Cisco, Uber, хедж-фонды и криптовалютные проекты. Отдельно Bloomberg обращает внимание на долю Уиткоффа в криптовалютной компании World Liberty Financial: среди ее соучредителей — его сыновья Зак и Алекс, а также Дональд-младший, Эрик и Бэррон Трамп (сыновья бывшего президента США Дональда Трампа). Этот факт может вызвать дополнительный интерес регулирующих органов к прозрачности активов спецпосланника.
Ранее Стив Уиткофф занимал ведущие позиции в девелоперском бизнесе и считался одним из крупнейших игроков на рынке элитной недвижимости США. Его назначение спецпосланником стало известно в июле 2025 года.
