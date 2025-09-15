Херсонская область готова предоставить часть побережья Беларуси

Херсонская область выразила готовность предоставить белорусской стороне часть побережья региона для строительства санаториев и баз отдыха. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
«Белорусский лидер выразил полную готовность поддерживать развитие Херсонской области», — написал Сальдо в своем telegram-канале после встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Речь шла о возможностях сотрудничества в строительстве, сельском хозяйстве, поставках техники и создании сервисных центров для ее обслуживания. Беларусь также заинтересована в прямом взаимодействии по закупке и переработке плодоовощной продукции.
По словам Сальдо, Херсонская область располагает уникальными природными ресурсами — побережьями Азовского и Черного морей, заповедными территориями и термальными источниками. В ходе переговоров была озвучена идея выделения части побережья для белорусских инвестиций. Предоставление побережья позволит Беларуси построить собственные базы отдыха и санатории, которые станут востребованными среди жителей республики.
Сальдо подчеркнул, что для Херсонской области особенно важен опыт Беларуси в аграрной сфере и машиностроении. Эти направления открывают новые возможности для восстановления экономики региона, создания дополнительных рабочих мест и повышения уровня жизни населения.
