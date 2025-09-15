Россиянам рассказали, кто может не платить за домашний телефон

Депутат Чаплин: ветеранам труда положена компенсация за стационарный телефон
Часть россиян может пользоваться стационарным телефоном бесплатно за счет региональных компенсаций. О такой льготе напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«При этом ключевое условие — заявитель должен быть зарегистрирован в регионе, где предоставляется компенсация, и владеть помещением, где установлен телефон», — добавил парламентарий. Его слова передает RT. 

Право на компенсацию имеют ветераны труда и военной службы, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также предпенсионеры, если они соответствуют установленным критериям. Ключевое условие — быть зарегистрированным в регионе, где действует программа, и владеть жильем, в котором подключен телефон.

По словам Чаплина, такие меры поддержки реализуются не только в Москве и Петербурге, но и в ряде других регионов. В частности, в Подмосковье за 2024 год жители подали более 30 тысяч заявок на компенсацию оплаты стационарной связи.

Введение компенсаций на оплату стационарной связи для отдельных категорий граждан совпадает с усилением мер по защите россиян от телефонного мошенничества: с 1 сентября 2025 года действует закон, позволяющий ограничивать массовые звонки и получать информацию о звонящем на экране телефона. Ранее Совет Федерации одобрил ряд инициатив, направленных на повышение безопасности телефонных коммуникаций, включая запрет на оформление SIM-карт дистанционно и дополнительные ограничения для банковских операций.

