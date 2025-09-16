Депутат Сургута предложил наказывать УК за незаконные ларьки у домов

В Сургуте (ХМАО) предложили наказывать управляющие компании, которые заключают договоры с владельцами киосков и ларьков возле жилых домов, несмотря на запрет. Инициативу озвучил депутат думы города Владимир Болотов на заседании комитета по информационной политике, передает корреспондент URA.RU.
«Вы можете нам сделать список управляющих компаний? Например, мы рассмотрели 120 дел и знаем пять управляющих компаний, на которых приходится половина этих историй. Тогда можно будет выяснить — если вы знали, почему вы так поступили? Тогда появятся предметы для разговора. Давайте героев в студию», — заявил Болотов.
По данным мэрии, город ведет системную работу по демонтажу незаконных объектов. Однако часть управляющих компаний игнорирует предписания или продолжает заключать договоры с предпринимателями.
