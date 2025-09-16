16 сентября 2025

Убийце соратника Трампа грозит смертная казнь из-за решения прокурора Юты

Подозреваемого могут приговорить к высшей мере наказания
Подозреваемого могут приговорить к высшей мере наказания Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Прокурор штата Юта предъявил обвинения в умышленном убийстве Тайлеру Робинсону, подозреваемому в смерти Чарли Кирка — соратника президента США Дональда Трампа. Мужчине инкриминируются уголовные статьи, предусматривающие смертную казнь. Он будет находиться под стражей без права на освобождение под залог.

«Прокурор предъявил Робинсону обвинения в умышленном убийстве Кирка, караемом смертной казнью», — пишет ТАСС. Ходатайство об отказе в праве освобождения под залог связано непосредственно с тяжестью обвинения, а также из-за требований высшей меры наказания.

Как сообщало URA.RU ранее, Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля и консервативного активиста Чарли Кирка, ранее открыто заявлял о намерении совершить это преступление. В распоряжении ФБР оказались материалы, указывающие на мотивы подозреваемого. В частности, Робинсон не раз выражал враждебность к политическим взглядам жертвы.

Чарли Кирк, занимающий пост исполнительного директора организации Turning Point USA (TPUSA), 10 сентября получил огнестрельное ранение в ходе дебатов, проходивших в штате Юта. Активист был известен своей поддержкой консервативной партии и идеи, что США должны отказаться от поддержки Украины.

