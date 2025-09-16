Стрелявший в Кирка в переписке признавался, что хочет убить активиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тайлер Робинсон признавался в убийстве Чарли Кирка
Тайлер Робинсон признавался в убийстве Чарли Кирка Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля и консервативного активиста Чарли Кирка, ранее открыто заявлял о намерении совершить это преступление. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

«Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать», — сообщил Пател. Он уточнил, что эти сообщения были отправлены незадолго до происшествия.

В распоряжении ФБР оказались и другие материалы, указывающие на мотивы подозреваемого. В частности, Робинсон не раз выражал враждебность к политическим взглядам Кирка и обсуждал свои планы с близким кругом знакомых. 

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября на митинге в Юте. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не был замечен в склонности к насилию. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля и консервативного активиста Чарли Кирка, ранее открыто заявлял о намерении совершить это преступление. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател. «Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать», — сообщил Пател. Он уточнил, что эти сообщения были отправлены незадолго до происшествия. В распоряжении ФБР оказались и другие материалы, указывающие на мотивы подозреваемого. В частности, Робинсон не раз выражал враждебность к политическим взглядам Кирка и обсуждал свои планы с близким кругом знакомых.  Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, был застрелен 10 сентября на митинге в Юте. Главным подозреваемым стал 22-летний Тайлер Робинсон, который ранее не был замечен в склонности к насилию. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...