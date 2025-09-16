Власти Юты будут добиваться смертной казни для убийцы Чарли Кирка

Убийце Чарли Кирка грозит расстрел в Юте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийце Чарли Кирка предъявят обвинение на этой неделе
Убийце Чарли Кирка предъявят обвинение на этой неделе Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Власти штата Юта на этой неделе предъявят Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве первой степени, предусматривающее наказание, в том числе, в виде смертной казни. Об этом заявила министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди. В штате Юта Робинсону может грозить расстрел.

«Полагаю, что губернатор уже говорил, что они будут добиваться смертной казни, назначение которой крайне реально в Юте. У них еще есть расстрельные команды», — приводит ее слова Fox News. Бонди отметила, что обвинение будет предъявлено завтра или на этой неделе.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты, когда снайпер произвел единственный выстрел с крыши здания. Подозреваемого Тайлера Робинсона задержали после того, как он намекнул на свою причастность, а информация о нем поступила в полицию от члена его семьи. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти штата Юта на этой неделе предъявят Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве первой степени, предусматривающее наказание, в том числе, в виде смертной казни. Об этом заявила министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди. В штате Юта Робинсону может грозить расстрел. «Полагаю, что губернатор уже говорил, что они будут добиваться смертной казни, назначение которой крайне реально в Юте. У них еще есть расстрельные команды», — приводит ее слова Fox News. Бонди отметила, что обвинение будет предъявлено завтра или на этой неделе. Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты, когда снайпер произвел единственный выстрел с крыши здания. Подозреваемого Тайлера Робинсона задержали после того, как он намекнул на свою причастность, а информация о нем поступила в полицию от члена его семьи. Ранее о задержании сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, а президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...