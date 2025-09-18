Путин заявил о превосходстве российских авиадвигателей над мировыми аналогами

Россия превосходит другие страны в создании авиадвигателей, сообщил Путин
Россия превосходит другие страны в создании авиадвигателей, сообщил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о превосходстве отечественных авиадвигателей над мировыми аналогами, отметив, что подобные ПД-14 производят всего четыре страны мира. Об этом он сообщил в ходе трансляции.

«Авиадвигатели, подобные ПД-14, делают всего 4 страны в мире, включая Россию. Российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов», — подчеркнул Путин в официальном telegram-канале Кремля.

Глава государства также сообщил о активной работе над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета в РФ. По его словам, российские авиадвигатели являются одним из ключевых конкурентных преимуществ страны.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству авиационных и ракетных двигателей, а за последние четыре года объем поставок отечественных авиадвигателей увеличился более чем на 50%. В августе 2025 года президент также подчеркивал стратегическую важность высокотехнологичных отраслей, включая двигателестроение и атомную энергетику, для экономики и безопасности страны.

