Путин заявил о превосходстве российских авиадвигателей над мировыми аналогами

Президент России Владимир Путин заявил о превосходстве отечественных авиадвигателей над мировыми аналогами, отметив, что подобные ПД-14 производят всего четыре страны мира. Об этом он сообщил в ходе трансляции.
«Авиадвигатели, подобные ПД-14, делают всего 4 страны в мире, включая Россию. Российский авиадвигатель ПД-14 лучше мировых стандартов», — подчеркнул Путин в официальном telegram-канале Кремля.
Глава государства также сообщил о активной работе над двигателями для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета в РФ. По его словам, российские авиадвигатели являются одним из ключевых конкурентных преимуществ страны.
Ранее Владимир Путин уже отмечал, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству авиационных и ракетных двигателей, а за последние четыре года объем поставок отечественных авиадвигателей увеличился более чем на 50%. В августе 2025 года президент также подчеркивал стратегическую важность высокотехнологичных отраслей, включая двигателестроение и атомную энергетику, для экономики и безопасности страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.