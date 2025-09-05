Путин: Россия вошла в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям

Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству авиационных и ракетных двигателей. Об этом заявил президент Владимир Путин на площадке опытно-конструкторского бюро ПАО «ОДК-Кузнецов» во время рабочей поездки в Самару. Глава государства подчеркнул значимость двигателестроения для национальной экономики и безопасности.
«Как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятёрку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов — с 791 до одной тысячи 227 штук», — заявил Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля в telegram-канале.
Ранее, в августе 2025 года, президент Владимир Путин во время визита в Саров также подчеркивал ведущие позиции России в атомной отрасли, назвав «Росатом» мировым лидером по строительству объектов атомной энергетики. Тогда глава государства отметил стратегическую значимость высокотехнологичных отраслей для экономики и обороноспособности страны.
