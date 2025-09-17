В ХМАО школы и детсады закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Югре часть школ и детских садов перевели на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ разобщение активно применяются в образовательных организациях округа. На 37-й неделе приказами по образовательным организациям разобщены 10 групп в 8 детских садах в Октябрьском, Советском, Березовском районах и Ханты-Мансийске», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на карантин отправлены 26 классов в 13 школах Югорска, Урая, Покачей, Нефтеюганского, Березовского, Октябрьского и Советского районов, а также два класса школ-интернатов в Урае и Нягани. По данным ведомства, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 58%, риновирусом — на 15%, другими респираторными инфекциями — на 4%.
