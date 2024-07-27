27 июля 2024

Адвокатура объявила сбор средств на памятник Плевако в Челябинске

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Образ Плевако воплотил Сергей Безруков
Образ Плевако воплотил Сергей Безруков Фото:

Федеральная палата адвокатов РФ поддержала эту инициативу Совета Адвокатской палаты Челябинской области о сборе пожертвований на создание в Челябинске памятника мэтру присяжной адвокатуры Федору Никифоровичу Плевако. Об этом сообщает «Российская газета». 

«Для адвокатского сообщества, имя Федора Плевако олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры. С проектировщиками обсуждается возможность установки вблизи памятника стелы с именами основных лиц (физических и юридических), передавших деньги на его создание», — приводит «РГ» заявление федеральной палаты адвокатов. 

Около года назад в Челябинскую область прибыла творческая группа для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако.

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Федеральная палата адвокатов РФ поддержала эту инициативу Совета Адвокатской палаты Челябинской области о сборе пожертвований на создание в Челябинске памятника мэтру присяжной адвокатуры Федору Никифоровичу Плевако. Об этом сообщает «Российская газета».  «Для адвокатского сообщества, имя Федора Плевако олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры. С проектировщиками обсуждается возможность установки вблизи памятника стелы с именами основных лиц (физических и юридических), передавших деньги на его создание», — приводит «РГ» заявление федеральной палаты адвокатов.  Около года назад в Челябинскую область прибыла творческая группа для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Каждая из десяти серий будет рассказывать о громком судебном процессе, в котором участвовал Плевако.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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