Мошенники заставили пенсионерку в Петербурге купить им золотые слитки на 4 млн

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга расследует крупное мошенничество: 75-летнюю пенсионерку вынудили купить золотые слитки на сумму свыше 4,4 млн рублей и передать их злоумышленнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Полиция Фрунзенского района разыскивает мошенников, вынудивших пенсионерку приобрести для них золотые слитки в банке», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. По данным МВД, пенсионерке неоднократно звонили неизвестные и убеждали, что ей необходимо задекларировать свои накопления.
«Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину», — рассказали в пресс-службе полиции. После оформления документов 12 сентября пенсионерка вместе с незнакомкой отправилась на такси в один из офисов банка на Ленинском проспекте и приобрела золотые слитки, которые сразу же передала злоумышленнице.
Общая сумма ущерба составила 4 417 125 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.
