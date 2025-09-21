21 сентября 2025

Мошенники заставили пенсионерку в Петербурге купить им золотые слитки на 4 млн

Мошенники забрали у пенсионерки более четырех миллионов слитками золота
Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга расследует крупное мошенничество: 75-летнюю пенсионерку вынудили купить золотые слитки на сумму свыше 4,4 млн рублей и передать их злоумышленнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция Фрунзенского района разыскивает мошенников, вынудивших пенсионерку приобрести для них золотые слитки в банке», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. По данным МВД, пенсионерке неоднократно звонили неизвестные и убеждали, что ей необходимо задекларировать свои накопления. 

«Неизвестные в телефонных разговорах сначала вынудили ее снять деньги со счета в банке, однако после отказа банка в совершении операции, убедили оформить доверенность сроком на 10 лет на неизвестную ей женщину», — рассказали в пресс-службе полиции. После оформления документов 12 сентября пенсионерка вместе с незнакомкой отправилась на такси в один из офисов банка на Ленинском проспекте и приобрела золотые слитки, которые сразу же передала злоумышленнице.

Общая сумма ущерба составила 4 417 125 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.

