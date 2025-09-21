Участник «Интервидения» оценил поступок Shamanа на конкурсе

Фаррух Хасанов, представляющий Таджикистан на международном конкурсе «Интервидение», высказал свое мнение относительно неожиданного решения российского артиста Shamana, который обратился к жюри с просьбой не выставлять оценки за его номер. Коллега артиста назвал этот шаг шокирующим, но заявил о необходимости уважать его выбор.
«То, что он сделал сегодня на сцене, для всех нас это, конечно, мягко говоря, шок. Мы не были готовы к такому повороту. Тем не менее, это его выбор, и мы должны его уважать», — сказал участник конкурса в интервью для Пятого канала.
Во время выступления на международном конкурсе Shaman заявил, что по законам гостеприимства не хочет претендовать на победу, поскольку Россия уже «победила в другом». Этот жест стал одним из самых обсуждаемых моментов музыкального конкурса.
Shaman объяснил свой поступок принципами гостеприимства, отметив, что Россия не сможет победить на конкурсе после его решения, но уже одержала моральную победу. Жюри было вынуждено учесть просьбу артиста при подведении итогов. Подробнее о международном конкурсе «Интервидение» — в материале URA.RU.
