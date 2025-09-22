Ким Чен Ын готов к переговорам с США, но с одним условием

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна к переговорам с Соединенными Штатами Америки, если Вашингтон откажется от требования о денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он сообщил во время сессии Верховного народного собрания КНДР.
«Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и захотят продолжить мирное сосуществование с Северной Кореей ... у нас нет причин отказываться от переговоров с США», — приводит слова северокорейского лидера «Интерфакс». Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян не рассматривает возможность отказа от ядерного оружия, поскольку статус КНДР как ядерной державы закреплен в конституции страны.
В ходе выступления Ким Чен Ын отметил, что сохранение ядерного потенциала является гарантом безопасности для КНДР. Он также напомнил о «хороших воспоминаниях» о президенте США Дональде Трампе, с которым у него ранее состоялись прямые контакты по вопросу разоружения.
Ранее Ким Чен Ын заявил о создании нового секретного вооружения, предназначенного для усиления оборонного потенциала страны. Кроме того, он выразил готовность Пхеньяна к диалогу с Соединенными Штатами. По словам Ким Чен Ына, благодаря развитию ядерных возможностей государство ощущает себя максимально защищенным.
