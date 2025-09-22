Путин заявил о деградации стратегической стабильности

Запад разрушает стратегическую стабильность в мире, заявил Путин
Запад разрушает стратегическую стабильность в мире, заявил Путин

Россия связывает накопившиеся проблемы в стратегической сфере с деструктивными действиями Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала двадцать первого века, связываем с деструктивными действиями Запада», — сказал Путин. Заявление прозвучало в ходе обсуждения вопросов международной безопасности и стратегической стабильности. Глава государства акцентировал ответственность западных стран за деградацию системы глобальной безопасности.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования международных вопросов и строит внешнюю политику на принципах равноправия и неделимости безопасности. Президент отмечал необходимость учитывать интересы всех участников мирового сообщества для обеспечения стабильности, но также заявлял о готовности страны ответить на любые возникающие угрозы.

