Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии

В Молдове прервали трансляцию советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» из-за подозрений в «милитаристском содержании». Об этом сообщает агентство «Sputnik Молдова».
«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным ст. 17 ч. (4) п. а Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах», — говорится в уведомлении, появившемся на экранах телезрителей.
Молдавское законодательство запрещает распространение программ с военной, информационной и политической тематикой, созданных в странах, не входящих в Евросоюз, Канаду, США или не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, за исключением развлекательных программ и фильмов, которые не содержат милитаристских элементов. Ранее RT сообщал, что на Украине собираются запретить российский мультфильм «Маша и Медведь», найдя в нем «российскую пропаганду».
