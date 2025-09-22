В Сургуте полицейские за неделю обнаружили более полусотни нарушений миграционного законодательства. Часть иностранцев решили депортировать из страны.
«За истекшую неделю в ходе проводимой работы правоохранителями было выявлено более 50 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. По результатам рассмотрения дел в отношении 15 иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Силовики проводят как целевые рейды при поддержке спецподразделений Росгвардии, так и следят за иностранцами во время повседневной службы. Мигрантов проверяют по местам пребывания и на рабочих локациях.
