22 сентября 2025

Полиция Сургута устроила облаву на мигрантов. Видео

Силовики провели рейды в Сургуте
В Сургуте полицейские за неделю обнаружили более полусотни нарушений миграционного законодательства. Часть иностранцев решили депортировать из страны.

«За истекшую неделю в ходе проводимой работы правоохранителями было выявлено более 50 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. По результатам рассмотрения дел в отношении 15 иностранных граждан принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Силовики проводят как целевые рейды при поддержке спецподразделений Росгвардии, так и следят за иностранцами во время повседневной службы. Мигрантов проверяют по местам пребывания и на рабочих локациях.

