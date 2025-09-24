Православный мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play. Скрин

Православный мессенджер «Зосима» помогает «следить за богослужениями и важными событиями храма»
Православный мессенджер «Зосима» помогает «следить за богослужениями и важными событиями храма»

Православный мессенджер «Зосима», предназначенный для общения в религиозных сообществах и отслеживания событий храмов, стал доступен для скачивания в Google Play. Информацию проверил корреспондент URA.RU.

Как указано в описании программы, «Зосима» помогает «следить за богослужениями и важными событиями храма». В текущей версии доступны разделы «сообщения», «книги», «видео», «новости», «фото», «календарь» и «мероприятия». Пользователи могут создавать чаты, обмениваться медиафайлами и участвовать в онлайн-трансляциях.

В сентябре 2024 года президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что мессенджер создан для проекта по реставрации храмов «Спаси и сохрани». Названный в честь святого Зосимы, он позволяет создавать страницы храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, фото, видео и трансляциями. Разработка ориентирована на православные сообщества, чтобы упростить коммуникацию и координацию событий.

