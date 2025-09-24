Полиция в Нью-Йорке остановила Эрдогана на улице вслед за Макроном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция в Нью-Йорке остановила на улице Эрдогана
Полиция в Нью-Йорке остановила на улице Эрдогана Фото:

Делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была остановлена полицией Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для проезда VIP-кортежа, предположительно главы США Дональда Трампа. Об этом сообщают турецкие издания.

«Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа», — пишет Halk TV.  Инцидент произошел на одной из центральных улиц города.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оказался в похожей ситуации, когда ему пришлось ожидать проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа, передает RT. После того как полиция остановила кортеж французского главы из-за перекрытия дороги, Макрон связался по телефону со своим американским коллегой. Через несколько минут движение по улице было разрешено, однако только для пешеходов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была остановлена полицией Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для проезда VIP-кортежа, предположительно главы США Дональда Трампа. Об этом сообщают турецкие издания. «Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа», — пишет Halk TV.  Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оказался в похожей ситуации, когда ему пришлось ожидать проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа, передает RT. После того как полиция остановила кортеж французского главы из-за перекрытия дороги, Макрон связался по телефону со своим американским коллегой. Через несколько минут движение по улице было разрешено, однако только для пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...