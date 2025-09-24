Полиция в Нью-Йорке остановила Эрдогана на улице вслед за Макроном

Делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была остановлена полицией Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для проезда VIP-кортежа, предположительно главы США Дональда Трампа. Об этом сообщают турецкие издания.
«Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа», — пишет Halk TV. Инцидент произошел на одной из центральных улиц города.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон оказался в похожей ситуации, когда ему пришлось ожидать проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа, передает RT. После того как полиция остановила кортеж французского главы из-за перекрытия дороги, Макрон связался по телефону со своим американским коллегой. Через несколько минут движение по улице было разрешено, однако только для пешеходов.
