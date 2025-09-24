Власти Екатеринбурга проваливают важный KPI

План по диспансеризации населения в Екатеринбурге выполнен лишь на 63%. По этому показателю, в частности, федеральный центр оценивает работу городской команды и губернатора, заявил на коллегии в мэрии глава города Алексей Орлов.
«Хотел бы обратить особое внимание на то, что показатели прохождения диспансеризации населения напрямую влияют на KPI губернатора и администрации города. А эффективность решения стоящей перед нами задачи в этом вопросе будет зависеть от совместных действий всех служб», — подчеркнул Орлов.
Он добавил, что кроме KPI диспансеризация необходима для сохранения здоровья граждан и выявления заболеваний на ранней стадии.
«Что касается прививочной кампании, нет ничего плохого, если поставить прививку от гриппа. Я поставил на прошлой неделе, делаю это ежегодно, и слава Богу, практически гриппом не болел в последние годы. Поэтому всех призываю последовать моему примеру и провести соответствующую работу со всеми подразделениям», — подчеркнул мэр.
Корреспонденту URA.RU глава департамента соцполитики администрации Вадим Чернопенев объяснил, что в этом году по всей стране был увеличен план по диспансеризации населения.
«У нас он выполнен сейчас на 63,1%, плановые показатели по Екатеринбургу в этом году увеличены на 220 тысяч. По сути, нам надо выполнить 100% до конца года, поэтому мы призываем коллег усилить работу, активизировать ее с подведомственными учреждениями. Ну и, в первую очередь, нужно начинать с себя», — подытожил он.
На 30 сентября 2024 года диспансеризацию прошли 397, 5 тысяч екатеринбуржцев. В 2025 году на эту дату 306, 99 тысяч человек.
