Подразделения группировки войск «Север» за минувшую неделю продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Юнаковка, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Всего за неделю российские войска освободили четыре населенных пункта.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», — говорится в telegram-канале Минобороны. Ведомство также сообщает о продвижении группировки «Центр» в ДНР и Днепропетровской области.
Ранее RT писал об успехах группировки «Запад»: подразделение овладело 2519 зданиями в Кировске (ДНР), также было зачищено более 25 квадратных километров территории к югу от Клебан-Быкского водохранилища и уничтожено более 1605 украинских военных. Сообщается об успехах группировки «Южная» и «Север»: в их зоне ответственности за прошедшую неделю ВСУ потеряли более 2800 военных. Также были уничтожены 24 авиабомбы и пять снарядов американской системы HIMARS, по военным, энергетическим и транспортным объектам было нанесено шесть групповых ударов, а также один массированный.
