Венгерские БПЛА вторглись в воздушное пространство Украины

Воздушное пространство Украины нарушили дроны из Венгрии
Венгерские беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские военные зафиксировали заходы разведывательных дронов, предположительно принадлежащих Венгрии, в западные приграничные районы страны.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — сообщил Зеленский. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Зеленский добавил, что поручил провести проверку имеющихся данных и представить доклад «по каждому зафиксированному факту». Он уточнил, что беспилотники могли проводить разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах. 

Украина граничит с Венгрией на западе. В последние месяцы отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгрия отказывается поддерживать вступление Украины в Евросоюз и регулярно блокирует выделение помощи Киеву со стороны ЕС.

