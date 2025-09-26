Венгерские БПЛА вторглись в воздушное пространство Украины

Венгерские беспилотные летательные аппараты нарушили воздушное пространство Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские военные зафиксировали заходы разведывательных дронов, предположительно принадлежащих Венгрии, в западные приграничные районы страны.
«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — сообщил Зеленский. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
Зеленский добавил, что поручил провести проверку имеющихся данных и представить доклад «по каждому зафиксированному факту». Он уточнил, что беспилотники могли проводить разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.
Украина граничит с Венгрией на западе. В последние месяцы отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгрия отказывается поддерживать вступление Украины в Евросоюз и регулярно блокирует выделение помощи Киеву со стороны ЕС.
