Зеленский обвинил Венгрию в нарушении границ Украины

Зеленский сообщил о нарушении дронами Венгрии границ Украины
Зеленский считает что венгерские дроны могут заниматься разведкой
Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушных границ Украины венгерскими беспилотниками в своих соцсетях. По словам главы государства, предполагаемые венгерские дроны были зафиксированы украинскими военными в приграничных районах.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал Зеленский. Он добавил, что беспилотники могли заниматься разведкой промышленного потенциала на западе Украины.

В сообщении Зеленского уточняется, что речь идет о случаях, когда дроны пересекали границу в приграничных с Венгрией районах, где ранее фиксировалась активность иностранных разведок. Отношения между Киевом и Будапештом в последнее время осложнились из-за разногласий по вопросу вступления Украины в Евросоюз и атак на нефтепровод «Дружба», поставляющий российское топливо в Венгрию. Также Будапешт блокировал выделение финансовой поддержки Украине со стороны ЕС.

