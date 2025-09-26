Зеленский обвинил Венгрию в нарушении границ Украины

Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушных границ Украины венгерскими беспилотниками в своих соцсетях. По словам главы государства, предполагаемые венгерские дроны были зафиксированы украинскими военными в приграничных районах.
«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны», — написал Зеленский. Он добавил, что беспилотники могли заниматься разведкой промышленного потенциала на западе Украины.
В сообщении Зеленского уточняется, что речь идет о случаях, когда дроны пересекали границу в приграничных с Венгрией районах, где ранее фиксировалась активность иностранных разведок. Отношения между Киевом и Будапештом в последнее время осложнились из-за разногласий по вопросу вступления Украины в Евросоюз и атак на нефтепровод «Дружба», поставляющий российское топливо в Венгрию. Также Будапешт блокировал выделение финансовой поддержки Украине со стороны ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.