Аэрофлот запустил международные рейсы из Краснодара

Аэрофлот впервые после трехлетнего перерыва начал выполнять международные рейсы из Краснодара в Стамбул (Турция), а также в Ереван (Армения). Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Аэрофлот выполнил первые полеты из Краснодара в Стамбул. Рейс был выполнен с практически 100% коммерческой загрузкой», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале авиаперевозчика. Также отмечается, что в пятницу, 26 сентября, рейсы были запущены и в Ереван.
Ежедневное выполнение регулярных рейсов из Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II в Турцию и Армению запланировано на постоянной основе. На международных направлениях авиакомпании из Краснодара используются воздушные суда Airbus A320, оснащенные салонами двух классов: эконом и бизнес. Прогнозируется, что прямые авиаперелеты в крупнейший город Турции вызовут значительный интерес среди жителей Краснодарского края.
Ранее стало известно, что Аэрофлот возобновила авиасообщение с Краснодаром 17 сентября. В рамках действующего сезонного расписания перевозчик осуществляет прямые рейсы в Краснодар из Москвы и Санкт-Петербурга. С 27 сентября будут запущены дополнительные прямые рейсы из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, а с 28 сентября — из Казани и Новосибирска. Кроме того, предполагается, что международные рейсы, помимо Стамбула и Еревана, будут запущены и в Дубай (аэропорт Аль-Мактум), передает RT.
