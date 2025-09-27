Командование ВСУ оставило своих солдат умирать в окружении в Харьковской области

Командование ВСУ оставило своих военнослужащих в окружении, перестав предпринимать попытки по их освобождению. Численность человек, находящихся в окружении — до взвода. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава», — заявил источник. Его слова приводят РИА Новости. Отмечается, что командование ВСУ перестало принимать попытки к их деблокированию, оставив умирать.
Ранее подразделения 57-й и 127-й бригад ВСУ оказались заблокированы в лесном массиве у населенного пункта Синельниково в Харьковской области из-за маневра российских войск, отрезавших пути отхода. В окружении, по данным российских силовых структур, находились до роты украинских военных, по которым велся огонь. Ранее сообщалось о случаях паники и попытках сдаться в плен среди украинских военнослужащих.
