Прокуратура подала иск против бизнесмена Новрузова, владеющего портом в Туапсе

Новрузова ранее обвиняли в хищении 919 миллионов рублей
Новрузова ранее обвиняли в хищении 919 миллионов рублей

Против ранее арестованного бизнесмена Шахлара Новрузова и компании «Вониксель лимитед» подала иск Генпрокуратура. Эта информация следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно ей, компания «Вониксель лимитед» выступает ответчиком по делу. Компания является владельцем порта в Туапсе ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Сам бизнесмен был задержен еще в начале сентября.

Помимо Новрузова, среди ответчиков значится бизнесмен Олег Басин. Ранее он находился на руководящем посту в компании «Инжтрансстрой».

Шахлар Новрузов, известный представитель азербайджанской диаспоры на Кубани и директор ряда компаний, был арестован в начале сентября 2025 года по обвинению в попытке мошенничества с недвижимостью на сумму 919 миллионов рублей. Суд оставил его под стражей до 26 сентября, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. Уголовное дело против Новрузова инициировало УФСБ по Краснодарскому краю.

