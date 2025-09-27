После долгого лечения умер еще один из раненых при теракте в «Крокусе»

Скончался мужчина, долгое время проходил лечение после теракта в «Крокус сити холле». О его смерти сообщил его адвокат.
«Все это время лечился. Лечение проходило тяжело», — заявил адвокат. Его слова приводит RT. Отмечается, что 53-летний Дмитрий Сараев восстанавливался после пулевого ранения в спину.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В этот вечер планировалось выступление группы «Пикник». В здание ворвались четверо вооруженных мужчин, которые открыли огонь по посетителям зала.
Трагедия унесла жизни 145 человек, более пятисот человек были ранены. В настоящий момент фигурантами дела о теракте являются 19 человек, помимо них еще несколько человек продолжают находиться в розыске, передает Следком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.