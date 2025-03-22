Годовщина теракта в «Крокусе»: хронология трагедии, как удалось спастись выжившим и кто виновен в трагедии

В Красногорске Московской области 22 марта 2024 года произошел теракт. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холла», где тысячи россиян собрались на концерте группы «Пикник», и открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар. Теракт спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства», подчеркнули в Следственном комитете РФ.
Трагедия унесла жизни 145 человек, более пятисот человек были ранены. В настоящий момент фигурантами дела о теракте являются 19 человек, помимо них еще несколько человек продолжают находиться в розыске, передает Следком. URA.RU рассказывает полную хронологию событий в годовщину теракта, ставшего одним из крупнейших за всю историю современной России.
Идиллия, превратившаяся в хаос
Концертный зал «Крокус Сити Холла» начал заполняться людьми с семи вечера. Зрители ожидали появления на сцене рок-группы «Пикник». А в это время этажом ниже проходил детский праздник.
19:55: К входу здания со стороны парковки подъезжает белый Renault. Из автомобиля выходят четыре человека, которые сразу начинают стрелять в собравшихся у входа.
«Сначала прозвучали хлопки, похожие на петарды, а потом они ворвались. Охранник у двери был один, они начали стрелять поодиночке в толпу. Возник хаос, люди стали разбегаться», — вспоминает Марина Леханова, свидетельница событий.
20:00 — 20:07: Террористы быстро перемещаются по зданию. Они стреляют во всех, кого видят, не различая мужчин, женщин и детей.
В это же время на этаже ниже проходит детский праздник. Люди в панике пытаются спастись сами, пытаясь уберечь и своих близких.
Люди не знали, что им делать
20:10: Нападавшие входят в основной зал. Один из них начинает стрелять по людям в партере, другой — по балконам. По словам очевидцев, нападавшие кричали на непонятном языке. Одновременно другие двое поджигают кресла, и огонь быстро охватывает зал. Несмотря на то, что некоторые сразу сориентировались и пытались спастись, многие так или иначе находились в шоке и не знали, что им делать.
Пережившая события Галина рассказывала журналистам, как мужчина по имени Олег прикрыл ее с дочерью Наташей своим телом. Однако пуля попали не только в него.
«Олег закрыл нас своим телом. Пули попали в него, и он упал на меня. Я лежала под ним, рядом была моя дочь. Он был серьезно ранен. Одна пуля попала и в Наташу. Я шепотом сказала дочери: "Не двигайся, притворись мертвой". Террористы увидели нас в крови и решили, что мы мертвы», — делится своими переживаниями выжившая Галина.
20:11: В интернете и средствах массовой информации начали появляться первые сообщения о стрельбе и возгорании в «Крокус Сити Холле». Выбежавшие из здания люди активно звонили в экстренные службы и распространяли новости о происходящем.
Пламя, кровь и свист пуль
20:12: Нападение продолжалось — террористы не прекращали стрельбу. В главном зале разгорелся пожар. Спустя считанные минуты он распространился по всему помещению. Площадь пожара превысила 12 000 квадратных метров, когда спустя два часа спасатели начали тушение.
Молодая девушка Алена, приехавшая на концерт с подругой, рассказала о своем спасении журналистам.
«Мы укрылись за стойкой, затем пытались добраться до лестницы, но там уже стреляли. Подруга затащила меня в инвалидный туалет, где мы и спрятались. Когда начался дым, мы несколько раз пытались выйти, но безуспешно. В итоге, следуя за парнем, который нашелся в другом туалете, нам удалось выбраться. Вокруг была кровь», — поделилась она спустя два дня после трагедии.
20:13: Террористы направились к выходу, продолжая обстрел. Они вернулись к своему автомобилю на парковке и скрылись, сбив ребенка.
20:16: Начинается организованная эвакуация. Спасатели выводят людей на улицу и передают медикам. Сотрудникам экстренных служб помогают и простые люди, которым удалось спастись в первые минуты теракта.
Кошмар длился долгие 18 минут
Время пребывания нападавших в здании составило около 18 минут (с 19:55 до 20:13). Вскоре после атаки к «Крокусу» прибыли первые машины скорые помощи и пожарные бригады. Медработники начали оказывать помощь пострадавшим на парковке, а спасатели МЧС приступили к эвакуации людей из здания, многие из которых скрывались в подвалах и технических помещениях, не зная, что террористы уже покинули место происшествия.
Подростки, спасшие жизни
В страшный день трагедии, несмотря на ужас, многие люди рисковали своими жизнями, стараясь спасти окружающих. В качестве героев себя смогли проявить и несовершеннолетние ребята, которые подрабатывали в день теракта в гардеробе.
Несколько подростков вовремя услышали звуки автоматной очереди и начали действовать согласно инструкции реагирования при ЧП. Благодаря слаженным действиям ребята смогли провести более сотни человек. в служебные помещения. Среди таких молодых людей, кто смог вовремя сориентироваться, был например, 15-летний мальчик по имени Ислам.
Елизавета Терехова, которой на момент трагедии было всего 17 лет, рассказала URA.RU, что в тот вечер впервые стояла в «Крокус Сити Холле» на билетном контроле. Когда началась стрельба, девушка сначала испугалась, но потом вместе с коллегами стала выводить посетителей по пожарной лестнице.
Первые часы после теракта
21:57: Следственный комитет России начал уголовное расследование по факту террористического акта (статья 205 УК РФ). К тому моменту продолжают съезжаться спасатели и другие неравнодушные.
Например, на месте пожара в «Крокус Сити Холле», где происходил разбор завалов и поиск пострадавших, работали семь студентов из пожарно-спасательного колледжа в возрасте от 18 до 20 лет. «Было ужасно видеть людей, спасающихся бегством в состоянии паники, кричащих и ищущих помощи», — поделился впечатлениями Иван Соколов, который во время теракта был сотрудником ПСЧ №246 и студентом 4-го курса колледжа.
«Страх — это не для профессионалов, хотя страшно всем. Но выбрав такую профессию, нужно держать эмоции под контролем. Мы точно знали, куда направляемся. Это моя работа, поэтому мы занимались разбором завалов, осмотром помещений и поиском людей», — рассказал Матвей Лобачев, студент 3-го курса и сотрудник ПСЧ-247.
22:05: В «Крокусе» началось обрушение кровли. Спасатели продолжают искать живых и раненых. Пожар также продолжает разгораться. Окончательно потушить его смогли только к семи утра следующего дня.
День национального траура: стихийный мемориал и обращение Путина
01:00: В интернете опубликовали первое изображение автомобиля, на котором прибыли террористы в «Крокус». Их задержание произошло позднее той же ночью, но официальное подтверждение последовало только днем.
12:00: ФСБ объявило о задержании исполнителей теракта. Их арестовали в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной. У террористов были связи на украинской стороне. Задержанных доставили в Москву для дальнейшего расследования.
15:00: Перед зданием «Крокус Сити Холла» возник стихийный мемориал. Люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи в память о жертвах теракта, образуя непрерывный поток.
13:35: Было опубликовано видео допроса террористов. Они признались, что им обещали 500 тысяч рублей за выполнение задания, причем половина суммы уже была выплачена.
15:37: Президент Владимир Путин обратился к гражданам России после теракта в «Крокус Сити Холле». Он пообещал, что все причастные понесут заслуженное наказание.
Как искали террористов
Передвижение исполнителей теракта
Оперативные службы запустили обширную операцию по поиску террористов сразу после атаки. В 21:08 дорожные камеры впервые зафиксировали белый Renault на автомагистрали М-3 «Украина», находящийся примерно в 70 километрах от Москвы, у деревни Башкино в Московской области. Согласно сообщениям РИА Новости, автомобиль двигался со скоростью свыше 140 километров в час. Федеральная трасса М-3 пролегает от столицы через Калугу и достигает границы с Украиной в Брянской области, куда и направились оперативники.
Ночью 23 марта аналогичный Renault был замечен уже в 400 километрах от «Крокуса», в районе деревни Хацунь в Брянской области. Полиция начала погоню после того, как водитель игнорировал требование остановиться.
— Во время погони были произведены выстрелы, в результате чего автомобиль опрокинулся. Одного из террористов задержали на месте, остальные скрылись в лесной местности, — сообщил в своем telegram-канале на тот момент еще депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Поиски в лесу
Поиски в лесу вели около 300 полицейских и военнослужащих, а также использовались беспилотники с тепловизорами. К 03:50 23 марта было задержано еще двое подозреваемых. К утру следующего дня в следственный отдел доставили девять подозреваемых. Согласно данным «Известий», одного из них нашли на дереве, другого выследили служебные собаки.
Стрелки были задержаны
Среди задержанных оказались четверо стрелков — непосредственные участники теракта. В их автомобиле обнаружили оружие и магазины для автоматов. Позднее в интернете появились видеозаписи допросов подозреваемых. Двух из них, 32-летнего Далерджона Мирзоева (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и 25-летнего Фаридуни Шамсидина* (признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом), сняли в спортзале.
Еще одного подозреваемого, 30-летнего Саидакрама Рачабализоду* (признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом), допрашивали прямо в лесу, где проходили задержания. С третьим подозреваемым, 19-летним Мухаммадсобиром Файзовым*, разговаривали уже в больнице. Заметно было, что все задержанные практически не владели русским языком.
Спустя полгода
Через шесть месяцев с момента совершения теракта по делу в связи с терактом в «Крокусе» арестовано 12 человек. Четверым из них предъявлены обвинения в терроризме, остальные обвиняются в пособничестве.
Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности и незаконном обороте оружия. В ходе расследования продолжаются обыски в местах, где могли проживать подозреваемые, в поисках доказательств. Также были выявлены новые фигуранты, которых обвиняют в финансировании террористического акта.
Следствие по теракту завершено к марту 2025 года
Следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье завершено. Об этом 3 марта 2025 года сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Работа следственных органов была выполнена в кратчайшие сроки, менее чем за год после инцидента.
Кроме того, глава СКР отметил, что теракт был тщательно спланирован. Бастрыкин выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов, которые оперативно выявили и задержали всех причастных к преступлению.
СК назвал организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован спецслужбами «недружественного государства», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Целью этой операции являлась дестабилизация ситуации в России, подчеркнули в ведомстве.
«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — сказала Петренко. По словам представителя Следственного комитета, в рамках расследования были собраны убедительные доказательства, подтверждающие причастность иностранных спецслужб к организации теракта.
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