Der Spiegel: немцы высмеивают Бербок, считая ее работу в ООН позором

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике на родине после своих недавних выступлений в Генеральной Ассамблее ООН. Деятельность Бербок на посту председателя Генассамблеи стала поводом для насмешек и стыда среди жителей Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд. Как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться, почему в момент представления делегации из России у Бербок отключился микрофон, передает 360.ru. Она предположила, что либо в момент высказываний Бербок о России был отключен звук микрофона, либо она самостоятельно выключила его.
