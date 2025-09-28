Der Spiegel: немцы высмеивают Бербок, считая ее работу в ООН позором

В Германии стыдятся результатами работы Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике на родине после своих недавних выступлений в Генеральной Ассамблее ООН. Деятельность Бербок на посту председателя Генассамблеи стала поводом для насмешек и стыда среди жителей Германии,  сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд. Как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться, почему в момент представления делегации из России у Бербок отключился микрофон, передает 360.ru. Она предположила, что либо в момент высказываний Бербок о России был отключен звук микрофона, либо она самостоятельно выключила его.

