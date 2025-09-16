«Дьявольская усмешка»: Захарова раскритиковала работу Бербок, гордившейся дедом-нацистом, в ООН

Захарова назвала дьявольской усмешкой работу Бербок в Генассамблее ООН
Захарова назвала Бербок позором для ГА ООН
Захарова назвала Бербок позором для ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике назначение немецкого политика Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН, назвав его «дьявольской усмешкой». Об этом дипломат сообщила в интервью.

«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций — это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА, человек, который заявил публично, что гордится „подвигами“ своего деда — подвиги берем в кавычки, потому что дед служил Третьему рейху», — сказала Мария Захарова в интервью ТАСС.

Захарова также раскритиковала компетентность Бербок и выразила сомнения в ее понимании своих полномочий на новом посту. Она заявила, что для немецкого политика этот высокий международный статус является «очередной трибуной и микрофоном», а не осознанной ответственностью. По словам Захаровой, западные демократии часто назначают людей без профессионального опыта на ключевые должности, что приводит к снижению эффективности международных институтов. Представитель МИД добавила, что даже немецкое общество негативно оценило деятельность Бербок на прежнем посту главы МИД Германии, отмечая ущерб внешней политике страны.

