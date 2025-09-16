Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике назначение немецкого политика Анналены Бербок председателем Генеральной Ассамблеи ООН, назвав его «дьявольской усмешкой». Об этом дипломат сообщила в интервью.
«То, что этот человек, прости господи, оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций — это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА, человек, который заявил публично, что гордится „подвигами“ своего деда — подвиги берем в кавычки, потому что дед служил Третьему рейху», — сказала Мария Захарова в интервью ТАСС.
Захарова также раскритиковала компетентность Бербок и выразила сомнения в ее понимании своих полномочий на новом посту. Она заявила, что для немецкого политика этот высокий международный статус является «очередной трибуной и микрофоном», а не осознанной ответственностью. По словам Захаровой, западные демократии часто назначают людей без профессионального опыта на ключевые должности, что приводит к снижению эффективности международных институтов. Представитель МИД добавила, что даже немецкое общество негативно оценило деятельность Бербок на прежнем посту главы МИД Германии, отмечая ущерб внешней политике страны.
